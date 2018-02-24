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    Пять человек стали жертвами двойного теракта в Йемене

    Еще 31 получил ранения

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Пять человек погибли и 31 получил ранения в результате двойного теракта в йеменском городе Аден.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

    Сообщается, что двое смертников атаковали штаб-квартиру антитеррористического управления. Сначала первый террорист на начиненной взрывчаткой машине подорвал себя на въезде в лагерь, а затем второй боевик сумел прорваться внутрь на заминированном автомобиле и привел в действие бомбу.

    Отмечается, все нападавшие были уничтожены. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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