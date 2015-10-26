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    Пять человек погибли из-за взрыва пиротехники в столице Иордании

    В результате инцидента пострадали не менее 10 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Не менее пяти человек погибли и десять получили ранения в результате взрыва двух контейнеров с пиротехническими изделиями в столице Иордании.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление офицера гражданской обороны Ияда аль-Амера (Iyad al-Amer).

    Инцидент произошел в понедельник в зоне таможенного склада в Аммане. По данным агентства, над местом происшествия поднялся крупный столб дыма.

    По словам аль-Амера, некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. Он также добавил, что премьер-министр и министр внутренних дел Иордании направились на место происшествия.

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