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ПВО Ирака сбили два беспилотника со взрывчаткой около военной базы

ПВО Ирака сбили два беспилотника со взрывчаткой около военной базы Системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирака сбили два беспилотника со взрывчаткой около военной базы Айн-аль-Асад, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с США.
Другие страны
4 января 2022 г. 13:20
ПВО Ирака сбили два беспилотника со взрывчаткой около военной базы

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирака сбили два беспилотника со взрывчаткой около военной базы Айн-аль-Асад, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с США.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее была предотвращена аналогичная попытка атаки на военный лагерь "Виктория" в аэропорту Багдада, где ранее были расквартированы военнослужащие международной коалиции во главе с США.

Попытки нападения беспилотников совпали по времени с годовщиной гибели командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани (1957-2020) и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса (1954-2020). 3 января 2019 года они подверглись атаке ВВС США в районе багдадского аэропорта.

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