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    Путин: Развитие торгово-экономических связей с Украиной должно быть в поле постоянного внимания

    Что касается дипломатического представителя, посла - поговорим отдельно

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Владимир Путин заявил, что развитие торгово-экономических связей с Украиной должно быть в поле постоянного внимания.

    Как сообщает Report, об этом президент России сказал на рабочей встрече.

    "Что касается дипломатического представителя, посла - поговорим отдельно. Но развитие торгово-экономических связей должно быть в поле постоянного нашего внимания", - добавил Путин.

    Отметим, что Путин назначил подавшего в отставку министра образования РФ Дмитрия Ливанова спецпредставителем главы государства по торгово-экономическим связям с Украиной.

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