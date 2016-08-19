Путин: Развитие торгово-экономических связей с Украиной должно быть в поле постоянного внимания

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Владимир Путин заявил, что развитие торгово-экономических связей с Украиной должно быть в поле постоянного внимания.

Как сообщает Report, об этом президент России сказал на рабочей встрече.

"Что касается дипломатического представителя, посла - поговорим отдельно. Но развитие торгово-экономических связей должно быть в поле постоянного нашего внимания", - добавил Путин.

Отметим, что Путин назначил подавшего в отставку министра образования РФ Дмитрия Ливанова спецпредставителем главы государства по торгово-экономическим связям с Украиной.