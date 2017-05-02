Путин проведет встречу с Меркель в Сочи

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин во вторник в Сочи встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, чтобы обсудить ситуацию на Украине и реализацию минских договоренностей, вопросы борьбы с терроризмом, а также сирийскую проблематику.

Как передает Report, об этом сoобщил РИА Новости.

Визит Меркель в РФ служит подготовкой к саммиту "Большой двадцатки", который пройдёт в июле в Гамбурге. Главы стран обменяются мнениями в связи с предстоящим саммитом.

Опрошенные эксперты считают, что главными при обсуждении станут события на Украине и в Сирии, а также экономика, однако не верят, что в ходе визита Меркель в Россию произойдёт перезагрузка германо-российских отношений.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Меркель планируют обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, как отметили в Кремле, лидеры в ходе переговоров затронут вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, реализацию минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса.