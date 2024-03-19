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Путин поручил ФСБ выявлять предателей России и наказывать их без срока давности

Путин поручил ФСБ выявлять предателей России и наказывать их без срока давности Президент России Владимир Путин поручил ФСБ не забывать о "предателях, совершивших преступления против России", выявлять их поименно и наказывать без срока давности, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Другие страны
19 марта 2024 г. 17:11
Путин поручил ФСБ выявлять предателей России и наказывать их без срока давности

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ не забывать о "предателях, совершивших преступления против России", выявлять их поименно и наказывать без срока давности, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

На заседании коллегии Федеральной службы безопасности В. Путин обратил внимание на попытки прорыва на территорию России диверсионно-террористических группировок. "Когда я сказал про этих предателей, я прошу, так как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно", - сказал Путин.

"Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Putin satqınların cəzalandırılması ilə bağlı göstəriş verib

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