Путин поручил ФСБ выявлять предателей России и наказывать их без срока давности

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ не забывать о "предателях, совершивших преступления против России", выявлять их поименно и наказывать без срока давности, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ не забывать о "предателях, совершивших преступления против России", выявлять их поименно и наказывать без срока давности, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

На заседании коллегии Федеральной службы безопасности В. Путин обратил внимание на попытки прорыва на территорию России диверсионно-террористических группировок. "Когда я сказал про этих предателей, я прошу, так как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно", - сказал Путин.

"Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились", - добавил он.