Путин обсудит ситуацию в Сирии с наследным принцем Абу-Даби

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин сегодня примет наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна, сообщает Report со ссылкой на пресс-служба президента РФ.

В ходе переговоров предполагается "обстоятельный обмен мнениями по ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", говорится в сообщении.



"Особое внимание имеется в виду уделить политическому урегулированию в Сирии в контексте реализации российско-американских договоренностей о прекращении боевых действий, а также принятого главой Российского государства решения о выводе основной части воинской группировки из этой страны", - подчеркнули в пресс-службе.



