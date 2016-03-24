 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Путин обсудит ситуацию в Сирии с наследным принцем Абу-Даби

    Президент России сегодня примет наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин  сегодня примет наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна,  сообщает Report со ссылкой на пресс-служба президента РФ.

    В ходе переговоров предполагается "обстоятельный обмен мнениями по ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", говорится в сообщении.

    "Особое внимание имеется в виду уделить политическому урегулированию в Сирии в контексте реализации российско-американских договоренностей о прекращении боевых действий, а также принятого главой Российского государства решения о выводе основной части воинской группировки из этой страны", - подчеркнули в пресс-службе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi