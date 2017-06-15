Путин назвал численность террористов ИГИЛ

© Courtesy İmage

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Численность террористов группировки ИГИЛ

составляет порядка 80 тысяч человек, из них 30 тысяч — наемники из 80 стран мира, включая Россию.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Примерное число террористов в рамках ИГИЛ 80 тысяч человек. 30 тысяч – это иностранные наемники из 80 стран мира, в том числе и из России", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017-го.