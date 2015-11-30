Путин, Меркель и Юнкер провели встречу на полях конференции в Париже

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин "на полях" климатической конференции в Париже в понедельник провел трехстороннюю встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, встреча длилась порядка 1,5 часа и началась с беседы Путина и Меркель. Чуть позже к ним присоединился Юнкер.

Трехсторонняя встреча проходила за закрытыми дверями без участия прессы.

Как сообщали ранее в Кремле, лидеры обсудят сирийскую и украинскую проблематику.