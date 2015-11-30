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    Путин, Меркель и Юнкер провели встречу на полях конференции в Париже

    Встреча продолжалась примерно полтора часа, она проходила за закрытыми дверями

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин "на полях" климатической конференции в Париже в понедельник провел трехстороннюю встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, встреча длилась порядка 1,5 часа и началась с беседы Путина и Меркель. Чуть позже к ним присоединился Юнкер.

    Трехсторонняя встреча проходила за закрытыми дверями без участия прессы.

    Как сообщали ранее в Кремле, лидеры обсудят сирийскую и украинскую проблематику. 

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