Путин, Меркель и Олланд завершили переговоры по Сирии

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Лидеры России, Германии и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Франсуа Олланд завершили переговоры по урегулированию в Сирии, они продолжались 2,5 часа.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

В последние месяцы чрезвычайно обострилась ситуация в сирийском Алеппо: в городе и в окрестностях идут тяжелые бои. Запад обвиняет Москву и Дамаск в бомбардировках мирных жителей и позиций вооруженной оппозиции.

Сирия и Россия настаивают, что наносят удары только по террористам, и обвиняют США в неспособности повлиять на отряды "умеренной оппозиции" и отмежевать их от радикалов.

До встречи по сирийскому урегулированию Путин, Меркель, Олланд, а также президент Украины Петр Порошенко провели переговоры по ситуации на Донбассе в рамках так называемой "нормандской четверки".