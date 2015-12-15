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    Прямые переговоры по Йемену начались в Швейцарии

    Переговоры проходят в закрытом режиме

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Прямые переговоры по урегулированию ситуации в Йемене начались в Швейцарии. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил пресс-секретарь отделения ООН в Женеве Ахмад Фаузи.

    Переговоры проходят в закрытом режиме.

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