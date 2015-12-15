Прямые переговоры по Йемену начались в Швейцарии

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Прямые переговоры по урегулированию ситуации в Йемене начались в Швейцарии. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил пресс-секретарь отделения ООН в Женеве Ахмад Фаузи.

Переговоры проходят в закрытом режиме.