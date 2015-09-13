Протестующие в Молдавии высказались за создание политической партии

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Представители организовавшего антиправительственные митинги в столице Молдавии политического движения DA заявили о намерении создать партию для участия в досрочных парламентских выборов, проведения которых они добиваются, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Очередная массовая манифестация прошла в Кишиневе в воскресенье. По данным полиции, в ней участвовали около 15 тысяч человек. На прошлой неделе активисты DA (Demnitate si adevar — "Достоинство и правда") собрали, по данным МВД, 40 тысяч митингующих. Участники платформы заявляют, что власти страны подчинены олигархическим кругам и имитируют процесс евроинтеграции. Они призывают руководство Молдавии подать в отставку и провести досрочные парламентские выборы и прямые выборы президента (сейчас главу государства избирает парламент).

"Новая партия будет представлять интересы протестующих на досрочных парламентских выборах, если их объявят. В партию войдут люди, которые не предадут государственные и народные интересы", — заявил в воскресенье один из участников протеста, экс-судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловски.

Другой активист от гражданской платформы DA Василий Нэстасе сказал, что к досрочным парламентским выборам, "которые могут состояться весной следующего года", необходимо предложить альтернативных кандидатов от протестующих. "Это будет должна быть сила народного правления", — заявил он.