Прокурор Генуи: Число пропавших без вести после падения моста может вырасти до 20 человек

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Число пропавших без вести в результате обрушения автомобильного моста в Генуе может достичь 20 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил главный прокурор города Франческо Коцци.

"Перед лицом этой огромной трагедии я не хочу слышать о каких-либо ограничениях в затратах или процедурах. Еще 10-20 человек могут быть пропавшими без вести", - заявил Ф.Коцци.

По его словам, обрушение моста не является случайностью, а является "результатом безумного разрушения данной территории, единственным виновником которого может быть только человек".

Напомним, что 14 августа обрушился двухсотметровый пролет моста автострады в Генуе на складские помещения и железнодорожные пути. В момент инцидента на мосту находились более 30 автомобилей. Число погибших составляет сейчас 38 человек, 15 граждан получили ранения.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения продолжаются.