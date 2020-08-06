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Произошла стрельба на границе Кыргызстана и Таджикистана, есть раненый

Произошла стрельба на границе Кыргызстана и Таджикистана, есть раненый Военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Кыргызстана получил огнестрельное ранение в результате инцидента на границе республики с Таджикистаном.
Другие страны
6 августа 2020 г. 08:56
Произошла стрельба на границе Кыргызстана и Таджикистана, есть раненый

Военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Кыргызстана получил огнестрельное ранение в результате инцидента на границе республики с Таджикистаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении ГПС.

"6 августа 2020 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. В местности Эки-Таш Баткенского района Баткенской области (Кыргызстан) неизвестными лицами со стороны Таджикистана был произведен выстрел, предположительно из охотничьего ружья, по военнослужащему ГПС", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, сквозное ранение руки получил военнослужащий киргизского пограничного отряда. "Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого оценивается как удовлетворительное", - подчеркивается в сообщении.

Несмотря на инцидент, обстановка на кыргызско-таджикской границе в данное время "характеризуется как стабильная".

"В настоящее время проводится встреча пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому направлению и Таджикистана по Исфаринскому направлению", - отметила ГПС.

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