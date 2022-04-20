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Принц Гарри рассказал о встрече с Елизаветой II после поездки в Европу

Принц Гарри рассказал о встрече с Елизаветой II после поездки в Европу Принц Гарри, вернувшийся накануне из поездки в Европу рассказал о своей встрече с Елизаветой II, с которой он повидался на прошлой неделе на пути в Гаагу на "Игру непобежденных".
Другие страны
20 апреля 2022 г. 12:55
Принц Гарри рассказал о встрече с Елизаветой II после поездки в Европу

Принц Гарри, вернувшийся накануне из поездки в Европу рассказал о своей встрече с Елизаветой II, с которой он повидался на прошлой неделе на пути в Гаагу на "Игру непобежденных".

Как передает Report, он дал интервью программе Today на телеканале NBC.

Герцог Сассекский признался о том, что провести время с бабушкой "было прекрасно".

Принц добавил, что Елизавета II находится "в прекрасной форме", и ему, как обычно, было с ней весело. Он также заверил, что старается постоянно следить за тем, чтобы его бабушка была под защитой и находилась в окружении "правильных людей".

Поездка в Гаагу на "Игру непобежденных" на прошлой неделе стали первым совместным выездом в Европу для принца Гарри и Меган Маркл с тех пор, как они отказались от обязанностей старших членов королевской семьи Великобритании в 2020 году.

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Версия на английском языке Prince Harry opens up about meeting with Queen Elizabeth

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