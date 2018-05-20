Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо своей матери Дианы

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Принц Гарри в день свадьбы подарил своей супруге кольцо с аквамарином, прежде принадлежавшее его матери, покойной принцессе Диане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, кольцо на пальце Меган Маркл можно было увидеть, когда она и принц Гарри садились в раритетный серебристый Jaguar, чтобы ехать на ужин, устраиваемый в их честь отцом жениха принцем Уэльским Чарльзом.

Принц Гарри и Меган Маркл сделали все, чтобы Диана незримо присутствовала в течение всего дня: во время службы в церкви старшая сестра принцессы леди Джейн Фэллоуз читала фрагмент из Библии. На фуршете, на котором присутствовали все 600 гостей, приглашенных на венчание, выступал близкий друг Дианы сэр Элтон Джон.

На вечерний прием были приглашены самые близкие родственники и друзья молодоженов – всего 250 человек. Перед ужином герцогиня Сассекская, одетая во время венчания в платье от дома Givenchy, переоделась в другое свадебное платье – от Стеллы Маккартни – тоже белое, длинное, с закрытой шеей, но без рукавов. Ее супруг сменил форму полка дворцовой кавалерии на смокинг.