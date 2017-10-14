При взрыве в столице Сомали погибли 40 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва в Могадишо увеличилось до 40, еще несколько человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа.

*** 18:41

В результате взрыва в столице Сомали Могадишо погибли, по последним данным, 20 человек, еще 15 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на информацию полиции.

Как сообщается, на одной из оживленных дорог взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. Правоохранители рассказали, что взрыв произошел в то время, как грузовик преследовал полицейский автомобиль.