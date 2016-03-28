Число жертв взрыва террориста-смертника в Лахоре возросло до 70 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В результате взрыва смертника в пакистанском городе Лахоре погибли не менее 70 человек, из них 29 - дети, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Ранее заместитель комиссара полиции Мохаммад Усман заявил, что число людей, получивших ранения, превысило 190.

Взрыв произошел в воскресенье утром, в районе автостоянки рядом с парком Гульшан-и-Икбал в центре города, в нескольких метрах от детской игровой площадки с качелями.

Ответственность за это нападение взяло на себя движение "Талибан".

Все больницы в Лахоре переведены на режим чрезвычайной работы. Для контроля безопасности в регион введена армия.

***21:44

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате подрыва террориста-смертника в городе Лахор на востоке Пакистана возросло до 65, ранения получили около 300 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

***19:56

Число погибших в результате подрыва террориста-смертника в городе Лахор на востоке Пакистана увеличилось до 53 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Dawn.

Отмечается, что ранения получили более 100 человек. По данным полиции, террорист привел в действие взрывное устройство у детского парка, где в это время находились семьи, поэтому среди погибших и пострадавших много женщин и детей.

По словам одного из очевидцев на месте произошедшего, в парке было необычно много людей из-за празднуемой 27 марта Пасхи.

***19:34

В результате взрыва в городе Лахор на востоке Пакистана погибли 38 человек, еще около 100 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Взрыв прогремел у парка Гульшан-э-Икбал. По предварительным данным полиции, взрыв устроил террорист-смертник. Большинство раненых - женщины и дети, все они были доставлены в больницы города.