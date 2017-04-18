При взрыве в Мали пострадали три человека

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Два миротворца ООН и один гражданский пострадали при взрыве в Мали.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

По его словам, во вторник под автомобилем миротворцев сработало "самодельное взрывное устройство или мина" в провинции Кидаль.

Представитель ООН не уточнил гражданство пострадавших.

Также Дюжаррик сообщил, что правительственные войска африканской страны подверглись атаке "неизвестных вооруженных формирований". В настоящее время вертолеты ООН оказывают помощь в эвакуации раненых.