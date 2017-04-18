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    При взрыве в Мали пострадали три человека

    Под автомобилем миротворцев сработало самодельное взрывное устройство или мина

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Два миротворца ООН и один гражданский пострадали при взрыве в Мали.

    Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

    По его словам, во вторник под автомобилем миротворцев сработало "самодельное взрывное устройство или мина" в провинции Кидаль.

    Представитель ООН не уточнил гражданство пострадавших.

    Также Дюжаррик сообщил, что правительственные войска африканской страны подверглись атаке "неизвестных вооруженных формирований". В настоящее время вертолеты ООН оказывают помощь в эвакуации раненых.

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