При взрыве газа на шахте в Китае погибли десятки человек

При взрыве газа на шахте в Китае погибли десятки человек

Число погибших в результате взрыва газа на шахте в районе города центрального подчинения Чунцин (Юго-Западный Китай) составило 23

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Число погибших в результате взрыва газа на шахте в районе города центрального подчинения Чунцин (Юго-Западный Китай) составило 23. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Центральное телевидение Китая. По его данным, ЧП в штольне произошло 4 декабря из-за взрыва, вызванного окисью углерода - чрезвычайно токсичного горючего бесцветного газа. В момент взрыва под землей находились 24 человека. К настоящему времени спасателям удалось обнаружить тела 23 погибших. Один горняк смог спастись. Причины ЧП устанавливаются. Подпишитесь на наш Telegram канал