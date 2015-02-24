​При стрельбе в ресторане в Чехии погибли девять человек

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В чешском городе Угерски-Брод в результате стрельбы днем во вторник, в ресторане "Дружба" погибли 9 человек.

Как передает Report со ссылкой на Czech TV, еще одна женщина ранена и госпитализирована в тяжелом состоянии.

По сообщениям очевидцев, перед началом стрельбы прогремел оглушительный взрыв. В зал ресторана, где находилось около 20 человек, ворвался мужчина и начал беспорядочную стрельбу. Он совершил 25 выстрелов.

В полиции заявили, что стрелявший был убит. Подробности уточняются. Пока известно лишь, что это был пожилой, лет 60-ти, местный житель небольшого чешского городка.

Министр внутренних дел Чешской республики Милан Хованец заявил, что расстрел посетителей ресторана "Дружба" в городе Угерски-Броды не был террористическим актом. Об этом он написал в своем Twitter во вторник, 24 февраля.