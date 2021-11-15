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При пожаре в отеле во Франции пострадали 10 человек

При пожаре в отеле во Франции пострадали 10 человек Пожарные эвакуировали более 50 постояльцев отеля "Аппарт сити" в коммуне Антиб на Лазурном берегу Франции из-за возгорания в одном из номеров.
Другие страны
15 ноября 2021 г. 11:41
При пожаре в отеле во Франции пострадали 10 человек

Пожарные эвакуировали более 50 постояльцев отеля "Аппарт сити" в коммуне Антиб на Лазурном берегу Франции из-за возгорания в одном из номеров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате происшествия пострадали десять человек.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. Хотя пожар уничтожил лишь одну комнату, еще 24 номера были сильно задымлены. В тушении пожара были задействованы 63 сотрудника пожарной службы и около 30 автомобилей экстренных служб.

Один из пострадавших получил сильные ожоги и отравление продуктами горения и вместе с семью другими постояльцами был госпитализирован. Еще двум пострадавшим врачи оказали помощь на месте.

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Версия на азербайджанском языке Fransada oteldə baş vermiş yanğın nəticəsində 10 nəfər xəsarət alıb

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