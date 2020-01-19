​При пожаре в доме престарелых в Чехии погибли восемь человек

Восемь человек погибли и ещё 29 получили ранения в результате пожара в доме престарелых в городе Вейпрты на западе Чехии.

Как передает Report, oб этом сообщает iRozhlas со ссылкой на представителя здравоохранения Прокопа Воленика.

“На данный момент восемь погибших. Кроме того, есть семь пострадавших, но число пострадавших, вероятно, изменится”, - отметил он.

По предварительной информации, пожар произошёл около 6 часов утра (09:00 - бакинское время).

Трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.Из здания было эвакуировано 29 человек.