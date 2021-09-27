Президентские выборы в Мали могут быть перенесены на более позднее время

Президентские выборы в Мали могут быть перенесены на более позднее время

Президентские и парламентские выборы в Мали, которые запланированы на февраль 2022 года, могут быть отложены на несколько недель или месяцев.

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