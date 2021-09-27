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Президентские выборы в Мали могут быть перенесены на более позднее время

Президентские выборы в Мали могут быть перенесены на более позднее время Президентские и парламентские выборы в Мали, которые запланированы на февраль 2022 года, могут быть отложены на несколько недель или месяцев.
Другие страны
27 сентября 2021 г. 09:00
Президентские выборы в Мали могут быть перенесены на более позднее время

Президентские и парламентские выборы в Мали, которые запланированы на февраль 2022 года, могут быть отложены на несколько недель или месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье Agence France-Presse временный премьер-министр Мали Чогель Кокалла Маига.

"Будут выборы проведены, как это изначально планировалось, 27 февраля или они будут отложены на две недели, на два месяца или несколько месяцев, мы сможем сказать только по завершении работы общенациональной ассамблеи, которая состоится в конце октября", - приводит слова премьера AFP. "Для нас главное не столько сама дата выборов (27 февраля), сколько задача провести их так, чтобы никто не оспаривал (ход и итоги голосования)", - заявил Маига.

По словам главы временного правительства, руководством государства было принято решение консолидировать все позитивные силы страны на предстоящей национальной ассамблее, в задачу которой входит разработка принципов и плана переустройства Мали. "По завершении работы ассамблеи мы опубликуем подробную повестку дня и график (переходного периода)", - подчеркнул он.

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