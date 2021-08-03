Президента Сербии обвинили в связях с мафией

Один из ближайших соратников президента Сербии Александара Вучича, его заместитель в правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич подал иск о возбуждении уголовного дела против лидера республики по обвинению в связях с мафией.

Один из ближайших соратников президента Сербии Александара Вучича, его заместитель в правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич подал иск о возбуждении уголовного дела против лидера республики по обвинению в связях с мафией.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Вучевич заявил журналистам, что иск подан для того, чтобы доказать невиновность сербского лидера.

"Я подал иск против президента Александара Вучича и главы МВД Александара Вулина. Иск составлен таким образом, чтобы расследовать, существовали ли связи руководства государства с кланом Беливука. Доказательства, которые мы приложили, очень ясны, мы перечислили все СМИ, которые об этом писали. Я верю в систему правосудия нашего государства, таким образом откроется все о мафиозном клане Беливука-Мильковича... Пусть выясняются все обстоятельства, пусть прокуратура выяснит, кто что делал", - заявил Вучевич.

Ранее один из арестованных главарей преступной группировки футбольных болельщиков Велько Беливук по кличке Воля-Неволя на допросе утверждал, что якобы многократно вступал в контакт с руководством республики и даже получал задания от президента. Утечку протокола допроса распространил ряд западных изданий в Сербии, а также портал в Хорватии. С обвинениями против президента Вучича выступил один из лидеров сербской оппозиции, экс-мэр столицы олигарх Драган Джилас.

В ответ Вучич выразил готовность дать любые показания и пройти проверку на полиграфе. Он заявил, что подаст в суд сам на себя, чтобы доказать свою полную непричастность к контактам с мафией.

"Для меня невероятна история, когда все знают, что эта криминальная группа, появившаяся и организованная в Черногории, устроила самые ужасные преступления в современной сербской истории. При этом СМИ ведут кампанию, обвиняя нас в связях с этими людьми, и вы днями это слушаете, пять дней слушаете гнусную ложь. И говорите, хорошо, нет проблем, коллеги-адвокаты и сотрудники подадут иск против нас самих, и тогда нас будет вынуждена допросить прокуратура. А я готов пройти допрос на полиграфе, чтобы было видно, солгал ли я хоть одно слово, уверен, что на это готов и господин Вулин", - заявил Вучич.

Он еще раз поблагодарил сотрудников МВД и спецслужб за блестяще проведенную операцию по задержанию мафиозной группировки.