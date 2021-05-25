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Президента и премьера Мали задержали из-за недовольства военных

Президента и премьера Мали задержали из-за недовольства военных Глава государства и премьер-министр были доставлены вечером 24 мая на армейскую базу Кати, где они на данный момент находятся
Другие страны
25 мая 2021 г. 11:57
Президента и премьера Мали задержали из-за недовольства военных
Ба Ндао

Временный президент Мали Ба Ндао и временный премьер-министр Моктар Уан были задержаны военными из-за отказа включить в состав нового переходного правительства двух активных участников августовского переворота - полковников Модибо Коне и Садио Камара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник малийская газета Journal du Mali.

Глава государства и премьер-министр были доставлены вечером 24 мая на армейскую базу Кати, где они на данный момент находятся, отмечает издание. Позднее был задержан и доставлен в Кати министр обороны Мали генерал Сулейман Дукуре. Официальных сообщений об условиях их содержания и статусе не поступало. В ходе военного переворота 18 августа 2020 года на базу в Кати был доставлен тогдашний президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта. Через несколько часов он объявил о своей отставке.

В ночь на вторник Франция, США, Великобритания, Германия и Евросоюз опубликовали на портале Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали коммюнике, в котором выразили крайнюю обеспокоенность ситуацией в Мали и задержанием президента и премьера. В документе эти действия названы попыткой государственного переворота.

Временный президент Мали Ба Ндао подписал 24 мая указ о назначении состава нового переходного правительства страны. В него вошли 25 министров, глава предыдущего правительства Моктар Уан сохранил пост премьер-министра. Спустя несколько часов группы военных пришли в резиденции Ба Ндао и Моктара Уана, задержали их и доставили на базу в Кати. В телефонном разговоре с агентством Франс Пресс Уан заявил в момент задержания, что военные действуют от лица вице-президента Ассими Гоиты.

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