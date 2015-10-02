​Президент Тайваня не намерен объединяться с Китаем

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент Тайваня Ма Инцзю не готов обсуждать объединение с Китаем, дав четкий сигнал Пекину, который все с большим напором пытается поглотить то, что он считает мятежной провинцией.

Как передает Report, об этом глава Тайваня заявил в интервью Reuters.

По его словам, хотя экономический и социальный разрыв между островом и его гигантским коммунистическим соседом сократился, политические разногласия по-прежнему сильны.

«Политические разногласия между двумя сторонами по-прежнему очень сильны. Я думаю, что для обсуждения вопросов, таких, как объединение, время не пришло. Тайвань не готов», — сказал он.

В то же время, Ма признал, что экономика Китая и его общество очень сильно изменились за последние 30 лет: «Экономика и общество стали более свободным, чем в прошлом».

Стоит отметить, что Китай является крупнейшим торговым партнером Тайваня, и многие тайваньские технологические компании запустили свои заводы на материке. Под руководством Ма Тайвань подписал ряд торговых и экономических соглашений с Пекином, но не никакие политические переговоры не проводились из-за обоюдного недоверия.

Китай и Тайвань стали отдельными государствами после поражения сил националистов, сбежавших на остров, во время гражданской войны с коммунистами в 1949.