Президент США оценил свои отношения с женой

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что у них с супругой Меланьей никогда еще не было таких хороших отношений, как сейчас.

Как передает Report, в своем выступлении президент США отметил вкус и ум Меланьи.

"Мы никогда не ладили так хорошо, как сейчас. У нас никогда не было такого времени, как сейчас. И никогда не было таких высоких результатов опросов, как сейчас. Даже по "Гэллапу", — сказал американский лидер во вторник на встрече со своими сторонниками в штате Южная Каролина.

Трамп раскритиковал СМИ, которые, по его словам, во время, когда его супруга перенесла операцию на почках, писали, что она якобы сделала себе подтяжку лица или оставила его и переехала то ли в Нью-Йорк, то ли в Вирджинию.