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    Президент США и саудовский принц обсудят способы "заставить Россию платить"

    Речь пойдет о политике России в Сирии© The Straits Times

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом предложит найти "совместные способы заставить Россию платить", передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

    Как утверждает американское издание The Hill, речь пойдет о политике России в Сирии.

    Господин Трамп во время встречи укажет на поддержку Россией правительства Башара Асада и его решения о блокировке в феврале резолюции Совета Безопасности ООН.

    "Речь во время переговоров пойдет, в том числе, о поиске совместного решения для того, чтобы заставить Россию заплатить за ее деятельность в Сирии, поддержку иранской ядерной программы и вмешательства Тегерана в гражданскую войну в Йемене. Все эти действия могут усугубить кризис и привести к региональной катастрофе", - сообщил изданию высокопоставленный чиновник в Белом Доме.

    Напомним, что встреча состоится сегодня. Это первый визит принца в США в качестве наследника престола и первые переговоры на высшем уровне в Белом доме после объявления о смене госсекретаря.

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