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    Президент США и Папа Римский прибудут на похороны Шимона Переса

    В МИД Израиля полагают, что на похороны прибудут и представители Египта, Иордании и других арабских стран

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и Папа Римский Франциск намерены прибыть в Израиль для участия в похоронах девятого президента страны Шимона Переса. Как сообщает Report со ссылкой на газету Haaret, ожидается также прибытие президента Франции Франсуа Олланда, госсекретаря США Джона Керри, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и наследника британского престола принца Уэльского Чарльза.

    Как указывает издание, в МИД Израиля полагают, что на похороны прибудут и представители Египта и Иордании, а также других арабских стран.

    Шимон Перес скончался 28 сентября на 94-м году жизни в больнице "Тель ха-Шомер" близ Тель-Авива.

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