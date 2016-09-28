Президент США и Папа Римский прибудут на похороны Шимона Переса

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и Папа Римский Франциск намерены прибыть в Израиль для участия в похоронах девятого президента страны Шимона Переса. Как сообщает Report со ссылкой на газету Haaret, ожидается также прибытие президента Франции Франсуа Олланда, госсекретаря США Джона Керри, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и наследника британского престола принца Уэльского Чарльза.

Как указывает издание, в МИД Израиля полагают, что на похороны прибудут и представители Египта и Иордании, а также других арабских стран.

Шимон Перес скончался 28 сентября на 94-м году жизни в больнице "Тель ха-Шомер" близ Тель-Авива.