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Президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, его государственный визит будет включать аудиенцию с королевой Елизаветой II, церемонии по случаю юбилея высадки союзников в Нормандии, которые пройдут в Великобритании и Франции, а также остановку в Ирландии.

Также Трамп на пресс-конференции перед вылетом обещал встретиться не только с премьер-министром Терезой Мэй, которая уходит в отставку из-за отсрочки Brexit, но и с ее вероятным преемником Борисом Джонсоном.

Президента США готовятся встретить еще более массовым протестом, чем год назад, когда на улицы Лондона вышли 100 тысяч человек. На сей раз обещают, что их будет четверть миллиона. Программу госвизита пришлось менять, например, отказаться от поездки в открытом экипаже.