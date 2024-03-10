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Президент Словакии раскритиковала премьер-министра страны

Президент Словакии раскритиковала премьер-министра страны Президент Словакии Зузана Чапутова в интервью британской газете Financial Times заявила, что премьер-министр Роберт Фицо испытывает демократию на прочность, передает Report.
Другие страны
10 марта 2024 г. 15:01
Президент Словакии раскритиковала премьер-министра страны

Президент Словакии Зузана Чапутова в интервью британской газете Financial Times заявила, что премьер-министр Роберт Фицо испытывает демократию на прочность, передает Report.

По ее словам, Фицо ставит под сомнение независимость Конституционного суда, что "совершенно неприемлемо и безответственно".

"Я полагаю, что границы демократии испытываются на прочность", — сказала Чапутова.

Она добавила, что, как и в любом государстве Евросоюза, в случае серьезного нарушения принципа верховенства закона в Словакии должен встать вопрос о выполнении условий для получения финансирования со стороны ЕС.

Европейская комиссия вправе приостанавливать выделение средств из бюджета ЕС тем членам странам содружества, которые не уважают основополагающие ценности Евросоюза, одной из которых является поддержание принципа верховенства закона.

Президент и другие противники Фицо критикуют предложенную его кабинетом реформу уголовного законодательства, которая предполагает облегчение наказаний за ряд экономических преступлений. Кроме этого, премьер предлагает ликвидировать Управление специальной прокуратуры, которая занимается расследованием наиболее резонансных уголовных дел, зачастую связанных с большой политикой.

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