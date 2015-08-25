​Президент Сингапура распустил парламент страны

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Президент Сингапура Тони Тан издал указ о роспуске парламента по требованию премьер-министра страны Ли Сяньлуна, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно законодательству Сингапура, всеобщие выборы должны пройти в течение трех месяцев со дня роспуска парламента.

Ранее, уточняет агентство, премьер Сингапура заявлял, что эти "выборы будут крайне важными", так как жителям страны предстоит решить, кто будет "стоять во главе Сингапура в течение ближайших пяти лет", и, что наиболее важно, по его мнению, им предстоит определить "направление, в котором страна станет развиваться следующие 50 лет".

Премьер-министр Ли Сяньлун намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах на фоне беспокойства населения по вопросам иммиграции и повышения уровня цен в стране, темпы роста экономики которой продолжают замедляться.

Правящая партия Народное действие находится у власти в Сингапуре уже более 50 лет. Ожидается, что партия сохранит за собой большинство в парламенте, так как оппозиционные силы не выступают единым фронтом.