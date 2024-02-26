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Президент Сальвадора: Сорос платит журналистам Латинской Америки для "торговли влиянием"

Президент Сальвадора: Сорос платит журналистам Латинской Америки для "торговли влиянием" Президент Сальвадора Найиб Букеле обвинил американского инвестора и филантропа венгерского происхождения Джорджа Сороса в финансировании СМИ для искажения глобальной повестки дня.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 12:46
Президент Сальвадора: Сорос платит журналистам Латинской Америки для торговли влиянием

Президент Сальвадора Найиб Букеле обвинил американского инвестора и филантропа венгерского происхождения Джорджа Сороса в финансировании СМИ для искажения глобальной повестки дня, а также в диктате государственной политики и законов в его стране.

Как передает Report, Букеле давно критикует Сороса его в манипуляции влиянием в Сальвадоре через фонд "Открытое общество".

"Почему он считает себя вправе навязывать свою повестку дня?" - спросил он на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC), прошедшей в Мэриленде (США).

Президент также обвинил несколько сальвадорских изданий левого толка в проведении клеветнической кампании против него, что по его утверждению, финансировалось также Соросом.

"Во всех латиноамериканских странах есть средства массовой информации и "журналисты", которым платит Сорос. На самом деле они не журналисты, они политические активисты с определенной и извращенной глобальной повесткой дня”, - считает он.

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Версия на азербайджанском языке Salvador Prezidenti Sorosu yerli medianı maliyyələşdirməkdə ittiham edib
Версия на английском языке El Salvador’s president says Soros pays Latin American journalists for 'influence peddling'

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