Президент Сальвадора: Сорос платит журналистам Латинской Америки для "торговли влиянием"

Президент Сальвадора Найиб Букеле обвинил американского инвестора и филантропа венгерского происхождения Джорджа Сороса в финансировании СМИ для искажения глобальной повестки дня.

Президент Сальвадора Найиб Букеле обвинил американского инвестора и филантропа венгерского происхождения Джорджа Сороса в финансировании СМИ для искажения глобальной повестки дня, а также в диктате государственной политики и законов в его стране.

Как передает Report, Букеле давно критикует Сороса его в манипуляции влиянием в Сальвадоре через фонд "Открытое общество".

"Почему он считает себя вправе навязывать свою повестку дня?" - спросил он на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC), прошедшей в Мэриленде (США).

Президент также обвинил несколько сальвадорских изданий левого толка в проведении клеветнической кампании против него, что по его утверждению, финансировалось также Соросом.

"Во всех латиноамериканских странах есть средства массовой информации и "журналисты", которым платит Сорос. На самом деле они не журналисты, они политические активисты с определенной и извращенной глобальной повесткой дня”, - считает он.