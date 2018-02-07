Президент Польши подписал закон о Холокосте

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Президент Польши Анджей Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, вводящий наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии польской нации в Холокосте, которые власти республики считают неправдивыми.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Кшиштоф Лапиньский.

Израильская сторона восприняла этот закон как возможность ввести наказание за показания жертв Холокоста, который ограничит свободу слова и сделает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, учитывая, что факты совершения этих преступлений поляками имели место.

Ранее Анджей Дуда заявил, что направит документ в Конституционный суд для проверки новых норм на соответствие конституции.