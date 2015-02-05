Президент Польши будет баллотироваться на второй срок

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Президент Польши Бронислав Коморовский заявил о намерении баллотироваться на второй срок на майских выборах.

Как сообщает Report, об этом передает Agence France-Presse.

По словам польского лидера, он воодушевлен своими высокими рейтингами и убежден в успехе на выборах. Коморовский обещает защитить конкурентоспособность и безопасность Польши "в это неспокойное время".

Выступая перед нацией, 62-летний президент заявил, что будет компетентен в роли верховного главнокомандующего, так как в 2000-2001 годах был министром обороны.

Согласно опросам общественного мнения, за Коморовского на выборах в мае 2015 года проголосуют до 65% поляков.