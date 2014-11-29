Президент Нигерии пообещал найти совершивших теракт во время молитвы в мечети города Кано

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Президент Нигерии Гудлак Джонатан обещал найти и наказать боевиков, совершивших в пятницу теракт на территории главной мечети в крупнейшем на севере страны городе Кано. Об этом говорится в заявлении администрации главы государства.

"Службам безопасности приказано сделать все возможное, чтобы террористы были найдены и понесли ответственность", - отмечается в документе.

Боевики напали на мечеть во время пятничной молитвы. Сначала два смертника взорвали себя внутри здания, а затем нападавшие открыли огонь по молящимся. Погибли не менее 120 человек, 270 получили ранения.

Сразу после теракта сотни возмущенных молодых людей вышли на улицы, где стали бросать камни и палки в сотрудников сил безопасности. Президент Джонатан призвал соотечественников "не вдаваться в отчаяние и в этот трагический для страны момент объединиться для борьбы с общим врагом".

Как сообщила ранее полиция Кано, в нападении участвовало как минимум 15 боевиков, из которых четверо были уничтожены на месте, остальным удалось скрыться. Никто не взял на себя ответственность за нападение, однако силовики уверены, что это дело рук исламистской группировки "Боко харам", которая ведет вооруженную борьбу с правительством, стремясь создать исламский халифат на севере Нигерии, напоминает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Обозреватели считают, что "Боко харам" устроила теракт в мечети в отместку за призыв ее эмира Сануси Ламидо Сануси взять в руки оружие для борьбы с группировкой, поскольку правительственные силы не в состоянии с ней справиться. Эмир Кано является очень влиятельной фигурой в 170-милионной Нигерии, где проживают более 80 млн мусульман (в основном на севере страны). Сам он не пострадал, поскольку находился за пределами Нигерии.

За несколько часов до теракта силам безопасности удалось обезвредить бомбу, заложенную в мечети в городе Майдугури в 600 километрах от Кано.

Жертвами террора "Боко харам" на севере Нигерии за минувшие пять лет стали более 10 тыс. человек. В преддверии предстоящих в феврале президентских выборов группировка активизировала свои атаки.