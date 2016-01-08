Президент Мексики заявил о задержании наркобарона "Коротышки"

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Власти Мексики задержали самого разыскиваемого накркобарона страны Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка", заявил в пятницу президент Мексики Энрике Пенья Ньето на своей официальной странице в микроблоге Twitter, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

"Миссия завершена: мы поймали его. Я хочу сообщить мексиканцам, что Хоакин Гусман Лоэра был задержан", - говорится в заявлении Ньето.

Глава мощного наркокартеля "Синалоа" Гусман бежал из тюрьмы "Альтиплано" в Мексике по подземному туннелю длиной 1,5 километра в ночь на 12 июля. С тех пор власти вели поиски беглеца. В октябре операция проходила в горных районах на границе мексиканских штатов Дуранго и Синалоа, откуда родом Гусман Лоэра. В ходе операции "Коротышка" получил повреждения ноги и лица, однако сумел скрыться.