Президент Маврикия подал заявление об отставке

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент африканского государства Маврикий Раджкесвур Пурриаг подал в отставку, сообщат в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на официальное заявление администрации президента.

Сообщается, что президент направил свое заявление об отставке спикеру Национальной ассамблеи Маврикия.

Раджкесвур Пурриаг был назначен Национальной ассамблеей на пост президента страны в 2012 году по предложению экс-премьера страны Навина Рамгулама.

Согласно заявлению, в январе текущего года Пурриаг и премьер-министр страны Анируд Джагнот пришли к соглашению о том, что в мае действующий президент подаст в отставку.

По данным агентства, следующим президентом страны скорее всего станет женщина-исследователь Амина Гуриб-Фахим (Ameenah Gurib-Fakim), передает Report со ссылкой на РИА Новости.