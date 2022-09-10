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Президент Латвии наградил Зеленского высшим военным орденом

Президент Латвии наградил Зеленского высшим военным орденом Президент Латвии Эгилс Левитс вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому в пятницу высшую военную латвийскую награду - орден Виестура.
Другие страны
10 сентября 2022 г. 06:29
Президент Латвии наградил Зеленского высшим военным орденом

Президент Латвии Эгилс Левитс вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому в пятницу высшую военную латвийскую награду - орден Виестура.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Сегодня (вчера – ред.) в ходе встречи в Киеве президент Латвии вручил главе украинского государства высшую военную награду Латвийской Республики - орден Виестура", - говорится в сообщении,

Решение о награждении Зеленского принял капитул орденов Латвии 1 марта 2022 года за "героическую защиту своей страны", а также "за защиту безопасности Европы", - говорится в сообщении.

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