Президент Латвии наградил Зеленского высшим военным орденом

Президент Латвии Эгилс Левитс вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому в пятницу высшую военную латвийскую награду - орден Виестура.

Президент Латвии Эгилс Левитс вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому в пятницу высшую военную латвийскую награду - орден Виестура.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Сегодня (вчера – ред.) в ходе встречи в Киеве президент Латвии вручил главе украинского государства высшую военную награду Латвийской Республики - орден Виестура", - говорится в сообщении,

Решение о награждении Зеленского принял капитул орденов Латвии 1 марта 2022 года за "героическую защиту своей страны", а также "за защиту безопасности Европы", - говорится в сообщении.