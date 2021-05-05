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Президент Колумбии заявил о готовности начать диалог с протестующими

Президент Колумбии заявил о готовности начать диалог с протестующими Иван Дуке, президент Колумбии, объявил о создании площадки для переговоров, чтобы выслушать граждан, участвующих в протестах, которые уже несколько дней проходят в южноамериканской республике.
Другие страны
5 мая 2021 г. 07:41
Президент Колумбии заявил о готовности начать диалог с протестующими
Иван Дуке

Иван Дуке, президент Колумбии, объявил о создании площадки для переговоров, чтобы выслушать граждан, участвующих в протестах, которые уже несколько дней проходят в южноамериканской республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступление Дуке транслировалось на странице его администрации в Twitter.

"Я хочу объявить, что мы создадим площадку, чтобы выслушать граждан и найти решения", - заявил Дуке,

Президент подчеркнул, что "всегда был открыт для диалога". "Вместе с мэрами и губернаторами мы создадим пространство, чтобы слушать и работать с нашей молодежью", - добавил Дуке.

Напомним, что с прошлой недели в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы.

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