Президент Колумбии заявил о готовности начать диалог с протестующими

Иван Дуке, президент Колумбии, объявил о создании площадки для переговоров, чтобы выслушать граждан, участвующих в протестах, которые уже несколько дней проходят в южноамериканской республике.

Иван Дуке, президент Колумбии, объявил о создании площадки для переговоров, чтобы выслушать граждан, участвующих в протестах, которые уже несколько дней проходят в южноамериканской республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступление Дуке транслировалось на странице его администрации в Twitter.

"Я хочу объявить, что мы создадим площадку, чтобы выслушать граждан и найти решения", - заявил Дуке,

Президент подчеркнул, что "всегда был открыт для диалога". "Вместе с мэрами и губернаторами мы создадим пространство, чтобы слушать и работать с нашей молодежью", - добавил Дуке.

Напомним, что с прошлой недели в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы.