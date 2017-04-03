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    Президент Колумбии сообщил о 254 погибших при сходе селевого потока

    Cреди погибших 43 ребенка© Foto: Newsbel.by

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 254 человека стали жертвами наводнения, вызванного разливом рек в муниципалитете Мокоа (департамент Путумайо) в Колумбии.

    Как передает Report, об этом сoобщил президент страны Хуан Мануэль Сантос на своей странице в сети микроблогов Twitter.

    Ранее Международный комитет Красного Креста приводил данные о 200 жертвах. По данным агентства AFP, среди погибших 43 ребенка.

    Президент рассказал о $1,2 млрд, выделенных на восстановление пострадавшего от стихии региона. Он выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил около 2 тыс. спасателей и медиков, борющихся с бедствием, за самоотверженный труд.

    Реки вышли из берегов из-за сильных ливней, бушующих в стране. Большие потоки воды обрушились на дома в ранние часы субботы, застав врасплох спящих людей. Многие мосты в муниципалитете уничтожены, автомобили унесены потоками.

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