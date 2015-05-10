​Президент Кипра возлагает надежду на переговоры с турецкой частью острова

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Президент Кипра Никос Анастасиадис считает, что после избрания нового лидера турецкой общины появились возможности начать переговоры о нормализации отношений между греческой и турецкой частями острова.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью "Интерфаксу"

Анастасиадис, в частности, выразил надежду на то, что в мае текущего года продолжится на новом этапе переговорный процесс по нормализации отношений.

"Мы хотели бы добиться такого положения, когда две части Кипра смогут мирно сосуществовать и даже перейти к отношениям сотворчества", - сказал он. Для этого, по его словам, "необходимо преодолеть совершенные ранее с двух сторон ошибки".

Президент Кипра сообщил, что его надежда на улучшение отношений и на позитивное развитие переговорного процесса во многом исходит из того, что уже удалось "согласовать основу будущих решений".