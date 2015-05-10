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    ​Президент Кипра возлагает надежду на переговоры с турецкой частью острова

    Необходимо преодолеть совершенные ранее с двух сторон ошибки

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Президент Кипра Никос Анастасиадис считает, что после избрания нового лидера турецкой общины появились возможности начать переговоры о нормализации отношений между греческой и турецкой частями острова.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью "Интерфаксу"

    Анастасиадис, в частности, выразил надежду на то, что в мае текущего года продолжится на новом этапе переговорный процесс по нормализации отношений.

    "Мы хотели бы добиться такого положения, когда две части Кипра смогут мирно сосуществовать и даже перейти к отношениям сотворчества", - сказал он. Для этого, по его словам, "необходимо преодолеть совершенные ранее с двух сторон ошибки".

    Президент Кипра сообщил, что его надежда на улучшение отношений и на позитивное развитие переговорного процесса во многом исходит из того, что уже удалось "согласовать основу будущих решений".

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