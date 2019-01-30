Президент Казахстана обвинил свое правительство в трусости

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обвинил правительство в неспособности принять решение о внедрении института банкротства в стране, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Без очистки экономики от банкротов мы не можем нормально развиваться. И правительство, и банки будут все время спотыкаться. Кому давать кредиты? (...) Чего мы боимся? Институт банкротства является достаточно распространенным явлением в рыночных странах. Вы просто трусы, а не правительство и не министры! Руки и колени дрожат, чтобы принять решение", - заявил Н.Назарбаев на расширенном заседании правительства в Астане.

"Для чего тогда работаете?! Очистите мне все банки, буду считать, что честно выполнило эту (миссию - ред.) правительство, и уйдите с этим в отставку", - добавил он.

Президент поручил премьер-министру разобраться и решить данный вопрос.

"Наоборот, решить надо и быть на коне. Я просто так сказал: "Вам уходить надо". Не уходите, сделайте, доложите", - добавил Н.Назарбаев.