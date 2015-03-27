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    ​Президент Йемена прибыл в Египет на саммит Лиги арабских государств

    Лидеры ЛАГ обсудят военную операцию, которую проводят Саудовская Аравия

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Президент Йемена прибыл в Шарм-эль-Шейх, где пройдет саммит Лиги арабских государств.

    Как передает Report, Абд Раббу Мансур Хади два дня назад бежал из страны под натиском мятежников-шиитов.

    Как ожидается, лидеры арабских государств обсудят военную операцию, которую проводят Саудовская Аравия и большинство стран Персидского залива, поддерживающие президента Хади. Пока они наносят авиаудары, но может быть рассмотрен вариант проведения наземной операции в Йемене.

    Отмечается, что саммит пройдет 28–29 марта.

    Жертвами бомбардировок в Йемене уже стали 60 мирных жителей. Большинство погибших - женщины и дети. Еще десятки человек пострадали.

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