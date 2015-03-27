​Президент Йемена прибыл в Египет на саммит Лиги арабских государств

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Президент Йемена прибыл в Шарм-эль-Шейх, где пройдет саммит Лиги арабских государств.

Как передает Report, Абд Раббу Мансур Хади два дня назад бежал из страны под натиском мятежников-шиитов.

Как ожидается, лидеры арабских государств обсудят военную операцию, которую проводят Саудовская Аравия и большинство стран Персидского залива, поддерживающие президента Хади. Пока они наносят авиаудары, но может быть рассмотрен вариант проведения наземной операции в Йемене.

Отмечается, что саммит пройдет 28–29 марта.

Жертвами бомбардировок в Йемене уже стали 60 мирных жителей. Большинство погибших - женщины и дети. Еще десятки человек пострадали.