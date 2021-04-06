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Президент Израиля назовет сегодня кандидата в премьеры по итогам выборов

Президент Израиля назовет сегодня кандидата в премьеры по итогам выборов Реувен Ривлин, президент Израиля, огласит 6 апреля имя депутата Кнессета 24-го созыва, которому он поручит сформировать правительство еврейского государства по итогам состоявшихся 23 марта досрочных парламентских выборов.
Другие страны
6 апреля 2021 г. 01:05
Президент Израиля назовет сегодня кандидата в премьеры по итогам выборов
Реувен Ривлин

Реувен Ривлин, президент Израиля, огласит 6 апреля имя депутата Кнессета 24-го созыва, которому он поручит сформировать правительство еврейского государства по итогам состоявшихся 23 марта досрочных парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия Ривлина.

"Президент Ривлин провел в понедельник, 5 апреля, раунд консультаций с представителями всех партий, избранных в Кнессет 24-го созыва. Президент огласит свое решение относительно кандидата, которому он доверит формирование правительства, во вторник, 6 апреля. После того как президент выдвинет кандидата, этому депутату будет дано, в соответствии с законом, 28 дней на то, чтобы сформировать новое правительство. Если потребуется дополнительное время, президент имеет право продлить срок еще на 14 дней", - говорится в сообщении.

По закону Ривлин должен выбрать парламентария, на которого будет возложена задача по формированию нового правительства Израиля, до 7 апреля включительно. В понедельник он провел консультации с представителями 13 политических партий, вошедших в Кнессет по результатам парламентских выборов 23 марта. "По итогам раунда консультаций 52 депутата Кнессета рекомендовали кандидатуру премьер-министра и председателя партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, 45 депутатов рекомендовали главу партии "Еш Атид" (и лидера оппозиции) Яира Лапида, семь депутатов выдвинули кандидатуру председателя партии "Ямина" Нафтали Беннета. Три партии не рекомендовали ни одного кандидата", - говорится в сообщении канцелярии Ривлина.

Государственное израильское радио Kan отмечает, что "при отсутствии изменений в рекомендациях со стороны партий президент наделит мандатом (на формирование кабмина) Нетаньяху уже во вторник". Партия "Ликуд" премьера получила 30 мест по итогам выборов, ближайший ее конкурент "Еш Атид" - 17, а Нетаньяху рекомендовали президенту больше депутатов, чем Лапида. Кандидатом в премьеры, как правило, становится лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

В случае, если по итогам выборов парламентариям так и не удастся сформировать правительственную коалицию, будут объявлены перевыборы, которые станут уже пятыми выборами в Израиле за два с половиной года.

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