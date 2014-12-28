Президент Ирака отказался от британского подданства

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ирака Фуад Маасум заявил в воскресенье, что отказывается от подданства Великобритании и возвращает свой британский паспорт миграционным властям Соединенного Королевства, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал "Ас-Сумарийя".

Президент поблагодарил Великобританию за предоставленное ему ранее подданство и отметил, что "британский паспорт подарил ему свободу перемещения и путешествий по всему миру в годы диктатуры" (бывшего президента Саддама Хусейна).

Второй паспорт чуть не стоил Маасуму президентского кресла: после его избрания на пост главы государства (в июле) ряд политических блоков начали кампанию за его смещение, поскольку согласно конституции страны, иракцам с двойным гражданством запрещено занимать руководящие государственные посты, напоминает Report.

Седьмой президент Ирака Фуад Маасум (родился в 1938 году) — один из лидеров и основателей партии Патриотический союз Курдистана (ПСК), на пост главы государства он был избран парламентом 24 июля.