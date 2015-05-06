Президент Грузии представил парламенту новый состав правительства

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал представленный ранее премьером документ с обновленным списком министров и передал его парламенту для выражения доверия. Как отмечает Report, об этом заявили РИА Новости в администрации главы государства в среду.

Маргвелашвили 1 мая отказался подписывать представленный ему список кандидатов в министры, заявив, что дает премьеру и парламенту неделю на то, чтобы они в спокойной обстановке определились с составом правительства.

"Список уже передан парламенту для выражения доверия", - заявили в администрации.

В пресс-службе парламента сообщили, что в среду вечером состоится заседание бюро. На нем будет принято решение о созыве внеочередного заседания законодательного органа, на котором состоится процедура выражения доверия новому правительству.





