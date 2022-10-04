Президент Филиппин привел к присяге 10 членов правительства

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во вторник привел к присяге 10 членов Кабмина.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во вторник привел к присяге 10 членов Кабмина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

Среди утвержденных на должности глав министерств - Арсенио Балисакан, руководитель Национального управления по экономике и развитию республики, которое является правительственным агентством. Вместе с тем бывший главный судья Лукас Берсамин также принес присягу в качестве исполнительного секретаря президента республики.

После церемонии Маркос провел заседание правительства.