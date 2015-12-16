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    Президент Еврокомиссии: Шенген сохранится

    Чтобы сохранить шенгенскую зону, защита внешних границ должна быть усилена

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "Мы хотим защитить все, что представляет собой Шенгенская зона. Шенген сохранится". Как сообщает Report, об этом заявил президент Еврокомиссии Жан Клод Юнкер, выступая в рамках пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. 

    Он отметил, что чтобы сохранить шенгенскую зону и чтобы люди внутри стран ЕС могли пользоваться свободой передвижения, защита внешних границ этих стран должна быть усилена. 

    При этом государства-члены будут сохранять свой суверенитет на внешних границах, отметил Юнкер.

    Напомним, Европейская комиссия подготовила соответствующие предложения по систематическому контролю внешних границ ЕС  и по созданию береговой охраны. Европарламент в рамках пленарной сессии обсудит данные предложения. 

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