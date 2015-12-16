Президент Еврокомиссии: Шенген сохранится

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "Мы хотим защитить все, что представляет собой Шенгенская зона. Шенген сохранится". Как сообщает Report, об этом заявил президент Еврокомиссии Жан Клод Юнкер, выступая в рамках пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Он отметил, что чтобы сохранить шенгенскую зону и чтобы люди внутри стран ЕС могли пользоваться свободой передвижения, защита внешних границ этих стран должна быть усилена.

При этом государства-члены будут сохранять свой суверенитет на внешних границах, отметил Юнкер.

Напомним, Европейская комиссия подготовила соответствующие предложения по систематическому контролю внешних границ ЕС и по созданию береговой охраны. Европарламент в рамках пленарной сессии обсудит данные предложения.